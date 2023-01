Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Im Ostalbkreis wurden in der Silvesternacht 6 Brände mit einem Gesamtschaden von ca. 42.000 Euro polizeibekannt. 5 Brände wurden dabei durch Feuerwerkskörper verursacht. In vier Fällen kam es zu Kleinbränden von Mülleimern, einer Hecke und einer Fassade, sowie einem Brand in einem Treppenhaus. In einem Fall wurde der Brand durch einen technischen Defekt verursacht.

Neresheim: Brand in Treppenhaus

Am Neujahrsmorgen gegen 00:30 Uhr kam es zu einem Brand im Treppenhaus eines 6-Parteienhaus in der Balthasar-Neumann-Straße. Dort gerieten vermutlich die abgebrannten Reste eines Silvesterfeuerwerks in Brand, welche dort durch einen Hausmitbewohner zur Entsorgung abgelegt wurden. Durch das begrenzte Feuer war das gesamte Treppenhaus verraucht und unpassierbar, so dass sich die Anwesenden Hausbewohner auf ihr Balkone begeben musste. Die Freiwillige Feuerwehr Neresheim war mit mehreren Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften am Brandort und löschten den Brandherd rasch unter Einsatz von Atemschutz. Eine Drehleiter war ebenfalls vor Ort, kam jedoch nicht zum Einsatz. Es wurden keine Personen verletzt. Am Gebäude entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Ellwangen-Neunheim: Zimmerbrand durch Feuerwehr gelöscht

Ebenfalls am Neujahrsmorgen 00:30 Uhr kam es aufgrund einer technischen Ursache zu einem Brandausbruch in einem Zimmer der Erdgeschosswohnung des Zweifamilienhauses. Die Bewohner hielten sich in der Wohnung im Obergeschoss auf, als ein Brandmelder auslöste und diese warnte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell