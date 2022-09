POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - beschädigte Ampelanlage

Kroppach/Bahnhof Ingelbach (ots) - In der Nacht von Montag, dem 29.08.2022, auf Dienstag, dem 30.08.2022, kam es in Kroppach/Bahnhof Ingelbach in der Kölner Straße(B414) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die L 290 aus Giesenhausen kommend in Fahrtrichtung B 414/Kroppach. Im dortigen Einmündungsbereich fuhr der Unfallverursacher geradeaus, sodass er von der Fahrbahn abkam und eine Böschung hinunter auf ein angrenzendes ...

