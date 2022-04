Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Graffiti + Beifahrerseite verkratzt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Graffiti

Nach auf den Krieg in der Ukraine bezogenen, politisch motivierten Sachbeschädigungen durch Graffiti ermittelt der Staatsschutz der Kripo Marburg und bittet um sachdienliche Hinweise. In der Kugelgasse besprühte ein Täter mit weißer Farbe die Straße. Die Polizei erhielt die Meldung über dieses Graffiti am Sonntag, 24. April, um 21 Uhr. Der zweite Fall betrifft die Schmiererei an einer Betonmauer am Fußweg zwischen der Universitätsstraße und dem Barfüßertor. Von diesem gelben Schriftzug erfuhr die Polizei am Montag, 25. April, um 10.30 Uhr. In beiden Fällen gibt es bislang weder Zeugenaussagen noch Täterhinweise. Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Wem sind Personen mit weißen oder gelben Farbanhaftungen an Haut oder Kleidung aufgefallen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Beifahrerseite verkratzt

In der Zeit von Samstag bis 13 Uhr am folgenden Sonntag parkte ein grauer VW Golf mit HSK-Kennzeichen in der Straße Am Grün. Als der 23 Jahre alte Fahrer zu dem Auto zurückkehrte, bemerkte er einen Kratzer, der sich über die gesamte Beifahrerseite hinzog. Der entstande Sachschaden ist vermutlich vierstellig. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und bittet um sachdienlich Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

