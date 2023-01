Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Rems-Murr-Kreis

Im Rems-Murr-Kreis wurden in der Silvesternacht insgesamt 19 Brände mit einem Gesamtschaden von ca. 32.500 Euro gemeldet. Die Brände wurden ausnahmslos durch Feuerwerkskörper verursacht. Es gerieten mehrere Abfalleimer sowie Hecken in Brand. In zwei Fällen wurden geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Plüderhausen: Brand von Pkw durch Feuerwerkskörper

In der Silvesternacht gegen 01:30 Uhr geriet in der Öttlinsgasse ein geparkter Pkw aufgrund eines Feuerwerkkörpers in Brand. An dem VW brannte die komplette Vorderseite. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Plüderhausen war mit 2 Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. An den Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Fellbach: Radfahrerin von Pkw übersehen

Am Samstagnachmittag gegen 16:15 Uhr befuhr eine 42 -jährige Fahrerin mit ihrem PKW-BMW verbotswidrig den Hofmauerweg in Richtung August-Brändle-Straße und wollte in diese einfahren. Eine 70 -jährige Fahrradfahrerin befuhr ihrerseits verbotswidrig den linken Gehweg der August-Brändle-Straße in Richtung Tainer Straße und stieß mit dem Pkw zusammen. Die Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.100 Euro.

