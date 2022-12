Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand 31.12.2022, 12:00 Uhr

Aalen (ots)

Fellbach: Unfall mit Sachschaden

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:23 Uhr missachtete ein 18-jähriger BMW-Fahrer aus der Bühlstraße kommend an der Kreuzung mit der Rommelshauser Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden, 41-jährigen, Mercedes-Fahrers. Nach dem Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden belief sich insgesamt auf ca. 15.000 Euro.

Fellbach: Sachbeschädigung im Innenhof des Rathauses

Durch eine Personengruppe wurde am Freitag gegen 21:51 Uhr die öffentliche Toilette im Innenhof des Rathaus Fellbach beschädigt. In Urinalen, Waschbecken und Toiletten wurde Papier entzündet, Feuerwerkskörper wurden gezündet und ein beschädigtes Fahrrad wurde in die Toilette geworfen. Auch auf eine gegenüberliegende Glastür wurde eingeschlagen. Durch die Beschädigungen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Hinweise auf die Tätergruppe können dem Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720 mitgeteilt werden.

Winnenden: Personensuche mittels Polizeihubschrauber

Am frühen Samstagmorgen ab ca. 03:00 Uhr war die Polizei im Bereich Winnenden und Korb auf der Suche nach einer Person. Hierzu war ab ca. 04:30 Uhr auch für eine Stunde ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Mittlerweile konnte die Person wohlbehalten aufgefunden werden.

