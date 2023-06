Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: L88 als Rennstrecke benutzt - Polizei beschlagnahmte Führerscheine

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend, kurz vor Mitternacht, lieferten sich zwei junge Autofahrer auf der "Wersener Straße" (L88) in Richtung Westerkappeln ein Beschleunigungsrennen. Beamten einer zivilen Streife der Osnabrücker Polizei wurden Zeugen der Raserei und kontrollierten die Fahranfänger wenig später auf einem Parkplatz in der Straße "Am Königsteich". Eine zwischenzeitig durchgeführte Messung der grauen Fahrzeuge vom Typ VW Golf und BMW 5er ergab einen Spitzenwert von knapp 150 km/h bei erlaubten 70 km/h. Auf Antrag der Osnabrücker Staatsanwaltschaft wurden die Führerscheine der 18 und 20 Jahre alten Männer beschlagnahmt. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem rücksichtslosen Fahrverhalten der Raser geben können, sich unter 0541/327-2515 zu melden.

