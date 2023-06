Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 11. Juni 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Fr., 09.06.2023, 19:00 Uhr bis 10.06.2023, 10:30 Uhr 38173 Sickte, Stadtweg in Höhe Sportplatz

Am Freitag, 09.06.2023, gg. 19:00 Uhr, stellte der Halter eines grauen VW Arteon diesen auf der Straße Stadtweg in Sickte, in Höhe des Sportplatzes, ab. Als er am Samstag, 10.09.2023, gg. 10:30 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung im Bereich der Heckklappe fest. Ein/e unbekannte/r Täter: in hatte, eventuell durch einen heftigen Fußtritt, eine faustgroße Delle verursacht. Der Sachschaden wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Cremlingen unter 05306 / 93223-0 oder das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Sachbeschädigung an Pkw

Fr., 09.06.2023, 20:00 Uhr bis Sa., 10.06.2023, 05:00 Uhr 38300 Wolfenbüttel, Lange Straße, Parkplatz Trashpark

In der Zeit von Fr., 09.06.2023, 20:00 Uhr bis Sa., 05:00 Uhr, beschädigte unbekannte/r Täter: in einen weißen Pkw, Skoda Citigo mit einem spitzen Gegenstand. Die rechte Fahrzeugseite wurde zerkratzt.

Hinweise bitte das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Trunkenheit im Straßenverkehr

Sa., 10.06.2023, 08:30 Uhr 38162 Cremlingen, Weddel, Wanneweg

Am Samstag, 10.06.2023, gg. 08:30Uhr, wurde der Polizei Wolfenbüttel von Anwohnern des Wannewegs in Weddel gemeldet, dass ein lauter Knall gehört worden sei. Im Anschluss sei ein silberner Pkw beobachtet worden, der sich vom Ort entfernte. Kurz darauf meldete sich ein weiterer Hinweisgeber, der einen offensichtlich alkoholisierten Fahrzeugführer eines silbernen Pkw beim Wechsel eines Rades angetroffen hatte. Eine Überprüfung des Fahrers (64) ergab einen Atemalkoholwert von 1,96 Promille. Das Rad des Pkw wies, offensichtlich vom Überfahren einer Bordsteinkante, eine erhebliche Beschädigung auf. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Straßenverkehrsgefährdung

Sa., 10.06.2023, gg. 12:20 Uhr 38162 Cremlingen, Im Moorbusche Parkplatzgelände

Am Samstag, 10.06.2023, gg. 12:20 Uhr befuhr der Führer (20) eines grauen Pkw, Mercedes B-Klasse, mit Wolfenbütteler Kennzeichen, das Parkplatzgelände im Gewerbegebiet Im Moorbusche, Cremlingen, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen, überholte rücksichtslos an unübersichtlicher Stelle einen anderen Pkw, so dass es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger gekommen wäre. Nur der schnellen Reaktion des Fußgängers und einem beherzten Sprung zur Seite ist es zu verdanken, dass dieser nicht von dem Pkw erfasst und verletzt wurde.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Cremlingen unter 05306 / 93223-0 oder dem Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Fr., 09.06.2023, 23:00 Uhr bis 24:00 Uhr 38300 Wolfenbüttel, Linden, Neindorfer Straße in Höhe 5

Am Freitag, 09.06.2023, in der Zeit von 23:00 bis 24:00 Uhr, touchierte ein/e bislang unbekannte/r Fahrzeugführer: in im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines schwarzen Ford Galaxy, der zu diesem Zeitpunkt auf der Neindorfer Straße, in Höhe Haus Nr. 5, im Wolfenbütteler Ortsteil Linden abgestellt war. Dadurch wurde der Spiegel beschädigt. Der/ Die Verursacher: in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern und ihre/ seine Personalien gegenüber dem Geschädigten anzugeben.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Fehlendes Ortsschild

So., 11.06.2023, 01:20 Uhr 38327 Semmenstedt

Im Rahmen einer Streifenfahrt stellten Beamte der Polizeistation Schöppenstedt fest, dass das Ortsschild "Semmenstedt" an der Ortsausfahrt Berklingen fehlte. Unbekannte Täter mussten dies abmontiert haben. Die Beamten konnten das Schild in unmittelbarer Nähe auffinden und sicherstellen, so dass es nur wieder angebracht werden muss.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schöppenstedt unter05332 / 94654-0 oder das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

