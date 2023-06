Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 10. Juni 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Körperverletzung

Sa., 10.06.2023, gg. 01:30 Uhr 38300 Wolfenbüttel, Parkanlage am Stadtgraben

Am frühen Samstagmorgen, 10.06.2023, gg. 01:30 Uhr, saß das männliche Opfer (41) auf einer Bank in der Parkanlage am Stadtgraben in Wolfenbüttel und hörte Musik. Hier wurde es unvermittelt von einem vorbeikommenden, unbekannten Mann geschlagen, wodurch es Verletzungen erlitt. Der Täter verließ noch vor dem Eintreffen der hinzugerufenen Polizei den Tatort.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Verkehrsunfallflucht

Fr., 09.06.2023, 21:05 Uhr 38304 Wolfenbüttel, Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Höhe Hausnr. 40

Am Freitag, 09.06.2023, gg. 21:05 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw den linken Außenspiegel eine schwarze, Pkw Renault Clio, der am Fahrbahnrand der Ernst-Moritz-Arndt-Straße, in Höhe der Hausnummer 41, in Wolfenbüttel abgestellt war. Der Fahrzeugbesitzer hörte noch das Geräusch des Unfallgeschehens, der Unfallverursacher hatte sich jedoch bereits von der Unfallstelle entfernt, bevor er an seinem Fahrzeug war.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

3 x Trunkenheit im Straßenverkehr

1. Sa., 10.06.2023, 01:00 Uhr

38315 Schladen, Bahnhofstraße

Nach dem Besuch des Schützenfestes in Schladen nahm die Verursacherin von gleich zwei, unmittelbar aufeinanderfolgenden Verkehrsunfällen ihren Pkw in Betrieb und stieß, bei dem Versuch rückwärts aus einer Parklücke auszuparken, gegen einen Fußgänger. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Anschließend fuhr sie gegen einen dort abgestellten Pkw. Hierbei entstand Sachschaden an dem Fahrzeug. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten eine erhebliche Alkoholbeeinflussung von mehr als 2,3 Promille fest. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt und die Fahrerlaubnis sichergestellt.

2. Sa., 10.06.2023, 03:10 Uhr,

38302 Wolfenbüttel, Friedrich-Wilhelm-Straße

Am Samstagmorgen, 10.06.2023, 03:10 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Wolfenbüttel ein Pkw Hyundai mit ausländischen Kennzeichen durch seine enthemmte Fahrweise auf, der in den Ortschaften Groß Denkte und Wendessen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, bis zu 100 Km/h, und in leichter Schlangenlinie fuhr. Die Fahrzeugführerin (36) konnte in Wolfenbüttel auf der Friedrich-Wilhelm-Straße angehalten werden. Im Verlauf der Kontrolle wurde bei ihr Alkoholbeeinflussung festgestellt, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,75 Promille.

Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet.

3. Fr., 09.06.2023, 23:44 Uhr

38304 Wolfenbüttel, Schlossplatz

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird am Freitag, 09.06.2023, gg. 23:44 Uhr, der Fahrer (19) eines E-Scooters kontrolliert. Hierbei wird festgestellt, dass er vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert hat. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,99 Promille. Dem Fahrer wird die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wird gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell