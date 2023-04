Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Technischer Defekt führt zu Fahrzeugbrand

Pforzheim (ots)

Der Fahrer eines Ford Focus älteren Baujahrs war am Sonntag gegen 11:00 Uhr in Pforzheim unterwegs, als er plötzlich Benzin- und Rauchgeruch im Innern seines Fahrzeugs wahrnahm. Er fuhr in Höhe des Hauptfriedhofs noch auf den Sommerweg ab, bevor er sein Auto verlassen musste - aus dem Motorraum schlugen kurz darauf offene Flammen. Der Ford Focus brannte komplett aus - die eintreffenden Feuerwehrkräfte konnten den Wagen aber zügig ablöschen. Verletzt wurde niemand. Durch die Hitzewirkung wurde die Fahrbahndecke des Sommerwegs leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei sieht einen technischen Defekt als Brandursache.

