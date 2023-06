Polizei Salzgitter

POL-SZ: --SALZGITTER-- Pressemitteilung für den Bereich SALZGITTER in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 09.06.2023:

Peine (ots)

Sachbeschädigung an mehreren Autos

Am 05.06. zeigten gleich mehrere Geschädigte bei der Polizei in Salzgitter an, dass ihr Auto beschädigt worden sei. In der Burgbergstraße in Salzgitter-Lichtenberg sind an diesem Tage im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr mindestens fünf Autos beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Täter hat den Lack an den Wagen mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Hinweise von Zeugen oder möglicherweise weiteren Geschädigten nimmt die Polizei in Salzgitter unter 05341 1897-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell