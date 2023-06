Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 08.06.2023:

Peine (ots)

Sexueller Übergriff - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

12.05.23, 16:00 Uhr

Vallstedt

Am Mittwoch, 16.05.2023, erhielt die Polizei über die Grundschule in Vallstedt Kenntnis darüber, dass es am Freitag, 12.05.2023 eine sexuelle Annäherung bei drei Kindern durch eine unbekannte Person gegeben habe. Nach ersten Sofortmaßnahmen und weiteren umfangreichen Ermittlungen durch die Polizei unter enger Zusammenarbeit mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Braunschweig und der Zeugen konnte am 07.06.2023 in den späten Nachmittagsstunden der 52-jährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Er macht zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben zu den Vorwürfen. Das Amtsgericht Braunschweig hat aufgrund der vorliegenden Ermittlungsergebnisse nach entsprechenden Antrag durch die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft angeordnet. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Braunschweig gemeinsam mit der Polizei Peine in diesem Fall dauern weiter an und werden noch einige Wochen in Anspruch nehmen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell