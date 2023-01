POL-W: W Doppeleinbruch in Elberfeld - Polizei fasst flüchtige Verdächtige

Wuppertal (ots) - Am 03.01.2023, gegen 17:10 Uhr, entwendeten drei Männern gewaltsam Handys aus einem Mobilfunkfachgeschäft im Werth in Wuppertal. Einer der Verdächtigen verwickelte eine anwesende Mitarbeiterin in ein Gespräch, während zwei weitere Männer vier Handys an sich nahmen. Die anwesenden Angestellten versuchten die drei Männer in dem Geschäft festzuhalten, welche jedoch gewaltsam entkommen konnten. Der ...

