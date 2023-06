Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Donnerstag, 8. Juni 2023:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Bad: Verkehrsunfall

Mittwoch, 07.06.2023, gegen 10:30 Uhr

Am Mittwochvormittag ereignete sich im Kreuzungsbereich Erikastraße / Kolberger Straße, Salzgitter Bad, ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro entstanden ist. Demnach übersah eine 79-jährige Autofahrerin mit ihrem PKW beim Einfahren in den Kreuzungsbereich vermutlich aus Unachtsamkeit das bevorrechtigte Auto einer 59-jährigen Fahrerin.

Salzgitter Lebenstedt: Verkehrsunfallflucht

Dienstag, 06.06.2023, 15:30 Uhr, bis Mittwoch, 07.06.2023, 12:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Kraftfahrzeugfahrer touchierte mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Salzgitter Lebenstedt, Konrad-Adenauer-Straße, abgestellten Transporter Opel Movano. Hierbei wurde der Transporter an der vorderen linken Ecke beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 3000 Euro angegeben. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell