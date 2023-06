Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Mittwoch, 7. Juni 2023:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Verkehrsunfall, vier verletzte Personen

Dienstag, 06.06.2023, gegen 13:00 Uhr

Am Dienstagmittag ereignete sich in Salzgitter, Kreuzungsbereich Berliner Straße / Neißestraße, ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt worden sind. Demnach übersah ein 38-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen vermutlich aus Unachtsamkeit das bevorrechtigte Auto einer 58-jährigen Autofahrerin. Durch die Kollision wurden beide Fahrer sowie ein 23-jähriger und ein 44-jähriger Mitfahrer verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 10000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

