Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Aggressiver Gleisläufer

29-Jähriger beleidigt Polizisten und leistet Widerstand

München (ots)

Sonntagmorgen (2. April) überquerte ein 29-Jähriger am S-Bahn Haltepunkt Leuchtenbergring die Gleise um den Bahnsteig zu wechseln. Als ihn eine uniformierte Bundespolizistin, die sich nach ihrem Dienst auf dem Heimweg befand, am Bahnsteig stellte, wurde der Mann aggressiv. Gegen 07:00 Uhr beobachtete die 25-Jährige Beamtin den Mann bei seinem Vorhaben und forderte ihn auf, nicht über die Gleise zu gehen. Er beleidigte sie und überquerte die Gleise zu dem Bahnsteig, auf dem sich die Beamtin befand. Als sie seine Personalien feststellen wollte, wurde der Mann, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, aggressiv. Ein Mitarbeiter der Deutsche Bahn AG beobachtete die Situation ebenfalls und unterstützte die Polizistin. Aufgrund des Verhaltens des Baldhamers wurde eine Streife der Bundespolizeiinspektion München zur Unterstützung angefordert. Auch gegenüber der Streife war der Mann aufbrausend, beleidigend und körperlich aufdringlich, weshalb die Beamten ihn fesselten. Dabei leistete er erheblichen Widerstand. Auf dem Revier am Münchner Ostbahnhof erbrachte ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,5 Promille. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie ein Bußgeldverfahren aufgrund der Gleisüberschreitung.

