POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht auf Verbrauchermarktparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Bersenbrück (ots) - Ein Feuer in einem Gewerbebetrieb am Feldmühlenweg rief am Samstag gegen 06:50 Uhr zahlreiche Einsatzkräfte auf den Plan. Nachdem Mitarbeiter den Brand im Bereich einer Absauganlage bemerkt hatten, wurde das Firmengebäude evakuiert. Mehrere Ortsfeuerwehren brachten das Feuer unter Kontrolle und beendeten damit auch eine große Rauchentwicklung. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt, an der ...

mehr