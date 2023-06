Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen-Vörden

A1: Stark überhöhte Geschwindigkeit im Baustellenbereich - Unfall mit mehreren Verletzten

Neuenkirchen-Vörden (ots)

Drei leicht verletzte Menschen, vier beschädigte Autos und zahlreiche abgeräumte Warnbaken - dies ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in einer Autobahnbaustelle auf der A1 bei Neuenkirchen-Vörden. Am Samstag gegen 20:50 Uhr befuhr ein 23-jähriger Osnabrücker mit seinem Audi A6 die A1 zwischen dem Rastplatz Dammer-Berge und der Anschlussstelle Neuenkirchen-Vörden. Obwohl Schilder und eine Geschwindigkeitsreduzierung rechtzeitig auf den Baustellenbereich in Richtung Münster hinweisen, fuhr der Osnabrücker mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, nach eigenen Angaben mit etwa 180 km/h, in die Baustelle ein. Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit verunfallte er im Bereich einer Fahrbahnverschwenkung und kollidierte dabei mit einem Hyundai Kona. Der Audi und der Hyundai gerieten außer Kontrolle und räumten dabei zahlreiche Warnbaken des Baustellenbereichs ab. Die drei Insassen der Hyundai, zwei Männer und eine Frau aus Kleve, wurden alle leicht verletzt und mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Ein Daimler und ein BMW wurden durch Trümmerteile beschädigt. Der Audi, der Hyundai und der Daimler waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Baustellenabsperrung wurde von einer Fachfirma wieder in den vorgesehenen Zustand versetzt. Auf den 23-jährigen Unfallverursacher kommen Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und einer Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Die entstandenen Sachschäden werden auf mindestens 42.000 Euro geschätzt.

