Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Unfall mit Trunkenheit

Quakenbrück (ots)

Am Freitag gegen 20:30 Uhr bog eine 39-jährige Frau aus Düren mit ihrem VW New Beetle von der Oldenburger Straße in die Schulstraße ab. Dort übersah sie den VW Tiguan einer 46-jährigen Frau aus Wald-Michelbach, die gerade im Begriff war, rückwärts auf ein Grundstück einzufahren. Die 39-Jährige fuhr auf den Tiguan auf, an beiden Pkw entstanden Sachschäden. Die Polizeibeamten stellten bei der Frau einen Atemalkoholwert von mehr als 1,2 Promille fest. In einem Krankenhaus wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Beide Frauen blieben bei dem Unfall unverletzt, die entstandenen Sachschäden werden auf 7.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell