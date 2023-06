Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Fundhund verletzte zwei Menschen - Tier wurde erschossen

Bas Essen (ots)

Zwischen Barkhausen und Büscherheide wurde der Polizei am Freitag gegen 21 Uhr erstmalig ein freilaufender Hund gemeldet, der den Straßenverkehr gefährdete. Eine Funkstreife konnte das Tier nicht mehr antreffen. Am Samstagmorgen wurde das Tier auf einem Privatgrundstück gesichtet. In einem nahen Waldstück wurde zudem ein um einen Baum gewickelter Strick mit Hundehalsband festgestellt. Offenbar war das Tier absichtlich ausgesetzt worden und hatte sich später aus seinem Halsband befreit. Eine Beamtin konnte das Vertrauen des Rüden soweit gewinnen, dass er angeleint werden konnte. Als der Malinois jedoch in ein Tierheim gebracht werden sollte, biss und verletzte er unvermittelt einen Mitarbeiter an der Hand. Um das Tier transportieren zu können, wurde es sediert. Beim Transport zu einem Fahrzeug sprang der Rüde jedoch unvermittelt auf und biss eine Polizeibeamtin in Hand und Knöchel. Die verletzte Beamtin wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, sie ist derzeit nicht dienstfähig. Um eine Gefährdung der Allgemeinheit durch den freilaufenden Hund auszuschließen, wurde das Tier erschossen. Die Ermittlungen zum Tierhalter oder der Tierhalterin laufen.

