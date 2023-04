POL-OG: Renchen - Mit Fahrrad kollidiert

Gaggenau, Bad Rotenfels (ots) - In der Firmenhalle eines Betriebes in der Wilhelm-Lang-Straße ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten der rund 70 Wehrleute sind noch am Laufen. Die Halle kann derzeit nicht betreten werden, weshalb die Brandentstehung noch unklar ist. Nach ersten Feststellungen dürften gegen 4:45 Uhr Metallspäne in Brand geraten sein, was eine Rauchentwicklung nach sich ...

