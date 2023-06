Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Erneut schwerer Verkehrsunfall auf dem Lutterdamm - drei Verletzte

Bramsche (ots)

Am Freitag gegen 14:25 Uhr befuhr ein 23-jähriger Bramscher den Lutterdamm (K160) in stadtauswärtige Richtung. Er beabsichtigte dann, mit seinem Toyota Proace nach links in die Kanalstraße abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Subaru Impreza, es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Subaru, ein 20-jähriger Wallenhorster, wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Osnabrücker Krankenhaus geflogen. Eine zunächst befürchtete Lebensgefahr konnte im Krankenhaus ausgeschlossen werden. Der Unfallverursacher und der Beifahrer im Subaru, ein 26-jähriger Bramscher, erlitten jeweils leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abschleppt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich u. a. um ausgelaufene Betriebsstoffe. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück vermaß der Zentrale Verkehrsdienst die Unfallstelle maßstabsgetreu. Der Lutterdamm war in Richtung Bramsche bis etwa 17:40 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die entstandenen Sachschäden werden auf 45.000 Euro geschätzt.

