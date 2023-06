Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Gemeinsame Schwerpunktkontrolle von Polizei & Ordnungsamt

Osnabrück (ots)

In der Zeit von 15 Uhr bis 23 Uhr kontrollierten Kräfte der Ordnungsbehörde und der Polizei Osnabrück gemeinsam an bekannten Brennpunkten der Drogenszene. Zunächst konzentrieren sich die Kontrollen auf die Möserstraße, das Bahnhofsumfeld und den Raiffeisenplatz. In kurzer Zeit konnten zahlreiche Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz aufgedeckt werden. Ein sog. "Bunker" mit ca. 40g Drogen wurde ausfindig gemacht und konnte einer Person zugeordnet werden.

Später verlagerten die Kontrollkräfte ihren Einsatz in die Bereiche Johannisstraße und Schlossgarten. Ein Drogenkäufer konnte später in seinem Auto gestoppt werden, erst stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte keinen Führerschein.

Eingeleitete Ermittlungsverfahren:

21x Verstoß Betäubungsmittelgesetz (9x Handel ; 12x Besitz)

1x Führen eines Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

1x Fahren ohne Fahrerlaubnis

3x Ordnungswidrigkeitenverfahren, da Personen erteilen Platzverweisen keine Folge leisteten

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell