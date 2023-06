Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Festnahme eines Serienbetrügers - Polizeibeamtin verletzt

Osnabrück (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in Stadt und Landkreis Osnabrück zu mehreren Diebstählen aus Wohnungen von älteren Menschen. Dabei gab sich ein Mann u. a. als Mitarbeiter einer Hilfsorganisation aus und verschaffte sich unter einem Vorwand Zugang zu den Wohnungen der Senioren. Meist wurden EC-Karten und Ausweisdokumente entwendet. Mit den erbeuteten Karten hob der Täter im Anschluss Bargeld ab. In einigen Fällen wurden die Geschädigten unter der Vorspielung falscher Tatsachen auch zur Zahlung von Geld bewegt. Der sog. "Modus Operandi", also das Vorgehen des Täters und die Beschreibung seiner Person, fügten für die Ermittlerinnen und Ermittler des Zentralen Kriminalermittlungsdienstes in Osnabrück Stück für Stück ein Bild zusammen. In den Fokus der Beamten rückte ein 49-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, der bereits in der Vergangenheit durch eine Vielzahl von Betrugsdelikten in Erscheinung getreten war. Am Mittwoch verdichteten sich die Hinweise auf den Verdächtigen so weit, dass er in einem Hotel am Blumenhaller Weg lokalisiert werden konnte. Dieser heißen Spur folgend, suchten zwei Ermittlerinnen das Hotel auf. Parallel wurden bei Staatsanwaltschaft und Gericht ein Haftbefehl und Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Das Amtsgericht hatte die Beschlüsse gerade erlassen und mitgeteilt, als der Gesuchte plötzlich in der Lobby des Hotels auftauchte. Die Beamtinnen traten an den 49-Jährigen heran, gaben sich zu erkennen und sprachen die vorläufige Festnahme aus. Der sichtlich geschockte Mann musste sich zunächst setzen, derweil war eine Funkstreife zur Unterstützung angefordert worden. Plötzlich sprang der Beschuldigte auf und versuchte aus dem Hotel zu fliehen. Die Ermittlerinnen hinderten ihn daran, wobei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Ein Mitarbeiter des Hotels und ein Gast kamen zur Hilfe. Eine Funkstreife transportierte den Festgenommenen schließlich zu einer Polizeidienststelle. Bei den Widerstandshandlungen erlitt eine 42-jährige Polizeibeamtin Verletzungen am Bein, sie ist derzeit nicht dienstfähig. Die Durchsuchung des Hotelzimmers und der mitgeführten Gegenstände führte zum Auffinden zahlreicher Beweismittel. Nach einer ersten Auswertung können dem Mann bereits vier Taten in der Stadt Osnabrück und eine Tat in Ankum zugeordnet werden, dazu kommen unzählige sog. Verwertungstaten. Die Ermittlerinnen und Ermittler arbeiten in der kommenden Zeit daran, dem Festgenommenen noch weitere Delikte nachzuweisen. Es gibt Hinweise darauf, dass der Mann auch in den Bereichen Oldenburg, Münster und Mönchengladbach mit ähnlich gelagerten Taten aufgefallen ist.

Am Donnerstagnachmittag wurde der 49-Jährige dem Amtsgericht vorgeführt, es erging ein Untersuchungshaftbefehl. Der Beschuldigte befindet sich bereits in einer Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell