POL-OS: Bramsche: Nach Auffahrunfall auf die Seite gekippt - Radfahrerin wich Unfallwagen aus

Bramsche (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 15.10 Uhr, kam es in der Straße "Lutterdamm" zu einem Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen. Nur durch eine schnelle Reaktion blieb eine zufällig an der Unfallstelle anwesende Radfahrerin unverletzt. Die 66-Jährige wich einem der Unfallwagen aus, der nach dem Aufprall auf den Radweg in ihre Richtung geschoben wurde. An der Abzweigung zum dortigen Grünabfallsammelplatz hielt ein 69-Jähriger verkehrsbedingt mit seinem Renault, um die Zweiradfahrerin passieren zu lassen. Daraufhin fuhr der 30-jährige Fahrer eines nachfolgenden Peugeot 207 ungebremst auf. Nach der Kollision kam der Kleinwagen auf der Seite zum Liegen, der Renault bewegte sich in Richtung des Radweges. Beide Insassen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, der Fahrer des Peugeot wurde ins Krankenhaus gebracht. Die 66-jährige Pedelec-Fahrerin erlitt einen Schock, blieb körperlich aber unversehrt. Durch die Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es kam zu lokalen Verkehrsbeeinträchtigungen.

