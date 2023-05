Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilungen des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Pkw-Fahrer flüchtet am Sonntag betrunken von Unfallstelle. Zwei Verkehrsunfälle in Edewecht mit verletzten Kindern.+++

Oldenburg (ots)

Bereits am Sonntag, den 21.05.2023, gerät ein Pkw-Fahrer mit seinem Citroen in Bad Zwischenahn beim Abbiegen von der Hermann-Ehlers-Straße in den Woldweg, in einen dort verkehrsbedingt wartenden Ford und beschädigt diesen. Anschließend setzt er seine Fahrt, kann jedoch vom Geschädigten bis zum Parkplatz des Woldsee verfolgt werden. Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei stellt nach dem Antreffen des Fahrzeugführers eine Atemalkoholkonzentration von 3,37 Promille fest. Zudem ist der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn werden diverse Strafverfahren eingeleitet. (649959) Am Montag, den 22.05.2023, befährt eine 61-jährige Pkw-Fahrerin in Edewecht den Parkplatz eines Supermarktes am Grubenhof in Richtung Bahnhofstraße, als ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer unvermittelt von rechts den Fahrweg kreuzt. Es kommt zur Kollision, wobei der Junge am Fuß verletzt wird. Er wird mit einem Rettungswagen in die Ammerlandklinik gebracht. Für den E-Scooter bestand zum Unfallzeitpunkt kein Versicherungsschutz. (655597)

Am Montag, den 22.05.2023, befährt ein 52-jähriger mit seinem LKW den Bachmannsweg in Edewecht/OT Husbäke in Richtung B401. In Höhe einer Verkehrsinsel kommt es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Kollision mit dem Fahrrad eines 8-jährigen, welcher mit seinem älteren Bruder auf der Verkehrsinsel gewartet hatte. Durch die Kollision wird der Junge auf die Fahrbahn geschleudert und nicht unerheblich verletzt. Ein hinzugerufener Rettungshubschrauber bringt den Jungen in ein Oldenburger Krankenhaus. Sein Bruder bleibt unverletzt. Die Unfallstelle wird für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt. (656000)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell