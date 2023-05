Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Geschäfts- und Gaststätteneinbrüche in der Oldenburger Innenstadt +++

Oldenburg (ots)

Aus der Oldenburger Innenstadt wurden der Polizei heute zwei Einbrüche gemeldet, die sich im Laufe des vergangenen Wochenendes ereignet haben:

Eine Gaststätte an der Achternstraße war im Zeitraum zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Montagmorgen das Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter hatten die Eingangstür des Cafés aufgehebelt und Wechselgeld aus einer Kasse entwendet.

Etwa im selben Tatzeitraum drangen Unbekannte gewaltsam in ein Geschäft an der Langen Straße in Höhe der Einmündung in die Bergstraße ein. Die Diebe gelangten dort in einen Büroraum und hebelten einen Tresor auf. Mit Bargeld in derzeit unbekannter Höhe flüchteten die Täter anschließend.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0441/790-4115. (652421, 652414)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell