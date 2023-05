Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Vögel an Zaun gebunden

Polizei sucht Zeugen ++

Oldenburg (ots)

++ Vögel an Zaun gebunden / Polizei sucht Zeugen ++

Die Polizei Oldenburg wurde am Sonntag, den 21.05.2023 gegen 16:00 Uhr, zum Großen Bornhorster See gerufen, nachdem zuvor ein Hinweis eingegangen war, dass an einem dortigen Weidezaun zwei Vögel mit Kabelbindern und einem Fahrradschloss angebunden und verendet waren.

Die Überprüfung durch eine Streife bestätigte die Meldung.

Unbekannte hatten eine Ente und einen kleinen Vogel mit Kabelbindern und die Ente zusätzlich mit einem Fahrradschloss an einem westlich des Großen Bornhorster See befindlichen Weidezaun gebunden. Die verendeten Tiere wurden nach Hinzuziehung durch die Feuerwehr Oldenburg befreit. Äußerliche Verletzungen konnten an den Tieren nicht festgestellt werden. Ob die Tiere bereits zuvor verendet waren oder in Folge des Festbindens verstarben ist unbekannt.

Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/790-4115 zu melden. +650076+

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell