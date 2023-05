Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Verkehrsunfall Krad gegen Pkw/Zeugenaufruf+++Einbruchdiebstahl aus Einfamilienhaus+++Einbruchdiebstahl aus Pkw+++Brand eines Einfamilienhauses+++

Oldenburg (ots)

+++Verkehrsunfall Krad gegen Pkw/Zeugenaufruf+++ Am Samstag, 20.05.23, gegen 13.45 Uhr, kommt es in der Bloherfelder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 31jähriger Motorradfahrer aus Oldenburg gegen einen Pkw eines 21jährigen Oldenburgers fährt. Der Motorradfahrer wird dabei leicht verletzt. Nach Angaben der Beteiligten fährt der Motorradfahrer in Richtung stadteinwärts, als ein Fahrzeug von rechts aus der Theodor-Heuss-Straße in die Bloherfelder Straße einbiegt. Der Motorradfahrer weicht aus und fährt auf den Pkw auf, der sich links vor ihm in gleicher Fahrtrichtung befindet. Zu dem einbiegenden Fahrzeug ist nichts Näheres bekannt. Es werden Zeugenhinweise an die Polizei unter 0441/790-4115 erbeten. -646358- +++Einbruchdiebstahl aus Einfamilienhaus+++ In der Nacht Samstag auf Sonntag, zwischen 18.50 Uhr und 00.00 Uhr, brechen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Züricher Straße im Ortsteil Bürgerfelde ein. Das Haus wird nach Wertsachen durchsucht; entwendet wird Schmuck.-648037- +++Einbruchdiebstahl aus Pkw+++Am Freitagabend, zwischen 21.15 Uhr und 23.00 Uhr, wird in der Bürgerstraße die Scheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen. Ein Portemonnaie wird entwendet.-644739- +++Brand eines Einfamilienhauses+++ Am Samstagmorgen, gegen 02.47 Uhr, wird der Feuerwehr und Polizei ein Küchenbrand in der Schwalbenstraße in Oldenburg gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte steht zunächst der Dachstuhl, dann das Haus in Vollbrand. Die Bewohner können das Haus rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehr löscht das Feuer und kann ein Übergreifen auf benachbarte Häuser verhindern. Der Schaden wird auf ca. 600.000 Euro geschätzt. Ursächlich ist vermutlich das Abstellen eines Wäschekorbes auf dem eingeschalteten Küchenherd.-645426-

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell