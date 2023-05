POL-OL: +++ Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn: Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 24-jährigen Mann +++

Oldenburg (ots) - ++ Sachbeschädigung an Pkw ++ Am Samstag, der 20.05.2023 meldete um 02.00 Uhr ein Zeuge der Polizei, dass eine männliche Person in der Meinardusstraße auf einen Pkw-Reifen eingestochen hätte. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung traf die Polizei einen 42jähriger Oldenburger an, auf den die von dem Zeugen abgegebene Personenbeschreibung zutraf. Der ...

