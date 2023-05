Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrecher im Stadtgebiet aktiv - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Im Karlsruher Stadtgebiet ereigneten sich am vergangenen Wochenende Einbrüche in eine Praxis, eine Firma sowie ein Wohnungseinbruch.

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagabend und Samstagmorgen vermutlich über eine gewaltsam geöffnete Kellertür Zutritt in das Treppenhaus eines Firmenanwesens in der Knielinger Egon-Eiermann-Allee. Anschließend drangen die Täter mit brachialer Gewalt in die Räumlichkeiten einer Praxis sowie einer Elektrofirma ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Auf ihrem Beutezug nahmen die Diebe aus der Praxis Bargeld im geschätzten dreistelligen Bereich aus eine Geldkassette an sich. Der Diebstahlsschaden aus der Firma kann derzeit noch nicht beziffert werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 4.000 Euro.

Am frühen Montagmorgen versuchte ein bislang ebenfalls unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Durmersheimer Straße in Grünwinkel einzubrechen. Aufgrund von lauten Geräuschen wurde ein Zeuge aufmerksam und verständigte die Polizei. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten einen verdächtigen Mann feststellen. Es bedarf hierzu aber noch weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Hinweisgeber zu den Einbrüchen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 666-3611 an das Polizeirevier Karlsruhe-Weststadt zu wenden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell