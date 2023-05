Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Bäckerei

Trinkgeldkasse gestohlen

Kleve (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Samstag (29. April 2023) in die Filiale einer Bäckerei an der Groß[n] Straße eingedrungen. Offenbar kletterten sie auf der Rückseite des Gebäudes auf einen Balkon und hebelten dort eine Balkontür auf. Auch im Inneren der Bäckerei hebelten die Täter weitere Türen auf, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Hier entwendeten sie eine Trinkgeldkasse samt Inhalt von geringem Wert. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 028210 5040. (cs)

