Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unbekannte versuchen Fiat aufzubrechen

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Am Samstag (29. April 2023) haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen 07:30 und 18:30 Uhr versucht, einen Wagen auf dem Parkplatz des Tiergartens an der Tiergartenstraße aufzubrechen. Sie beschädigten dabei das Schloss an der Fahrertür, konnten den Fiat 500 aber nicht öffnen. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

