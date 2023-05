Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Versuchter Diebstahl eines Mofas

Zeugen gesucht

Goch-Pfalzdorf (ots)

Am Montag (1. Mai 2023) zwischen 01:30 und 09:00 Uhr sind unbekannte Täter in die Garage eines Hauses an der Radmacherstraße eingedrungen. Sie entwendeten dort ein Mofa, ließen das Fahrzeug aber in der Nähe an der Einmündung Radma-cherstraße / Braune-Rocker-Straße zurück. Zeugen, die in dem Zusammenhang Personen mit dem Mofa gesehen haben und Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell