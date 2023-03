POL-EL: Lingen - Wasserschutzpolizei übergibt Scheck i.h.v. 1.000 Euro an den Verein Kinderhospiz Löwenherz e.V.

Wietmarschen (ots) - Am frühen Montagmorgen kam es gegen 3:58 Uhr in Wietmarschen zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf ein Grundstück an der "Hauptstraße" und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk. Aus dem Verkaufsraum wurden diverse Tabakwaren und Alkoholika entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 6200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in ...

mehr