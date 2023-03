Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Eine Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Esterwegen (ots)

Am gestrigen Montag kam es in Esterwegen zu einem Verkehrsunfall. Eine 52-Jährige war mit ihrem PKW auf der B401 aus Richtung Surwold kommend zwischen Surwold und Esterwegen unterwegs. Vermutlich aufgrund eines gesundheitlichen Problems und der damit verbundenen Beeinflussung durch Medikamente geriet die Frau mit ihrem PKW in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden LKW eines 46-Jährigen. Die 52-Jährige wurde leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

