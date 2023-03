Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Papenburg (ots)

Am gestrigen Montag kam es in Papenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 70-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Mann war gegen 10:30 Uhr mit seinem Pedelec auf der "Gutshofstraße" in Richtung Aschendorfermoor unterwegs. Im Kreuzungsbereich der "Rheiderlandstraße" missachtete der 70-Jährige das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage, sodass ein 28-Jähriger, welcher die "Rheiderlandstraße" mit seinem PKW in Richtung Weener befuhr, nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Durch den Zusammenstoß wurde der 70-Jährige schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

