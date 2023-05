Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfallflucht im Stadtgebiet von Westerstede++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, 19.05.2023, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr, soll es in Westerstede, in der Lange Straße Höhe Hausnummer 33, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen sein. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam der unfallflüchtige Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dort eine Anpflanzung von Heckenpflanzen, die zwischen der Fahrbahn und dem dortigen Gehweg gepflanzt wurden. Zeugen, die etwas über den unfallflüchtigen Fahrzeugführer, bzw. Fahrzeug sagen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Westerstede (04488/833-0) zu melden.

