POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit 1,07 Promille+++

Oldenburg (ots) - Auf der Alexanderstraße kam es am Montagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Eine 38-jährige Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfall ereignete sich um 14.45 Uhr in Höhe der Einmündung in die Berliner Straße. Die 38-jährige Oldenburgerin war mit ihrem VW Golf Kombi auf der ...

mehr