Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Schwerer Raub auf dem Wochenmarkt - Zeugenaufruf der Polizei +++

Oldenburg (ots)

Bereits am Dienstag, dem 9. Mai, ist ein 84-jähriger Oldenburger auf dem Pferdemarkt Opfer eines schweren Raubs geworden. Dabei wurden dem Mann mutmaßlich mehrere Hundert Euro Bargeld entwendet.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte der 84-Jährige seinen BMW X3 gegen 10 Uhr auf einem Parkplatz am Wochenmarkt abgestellt, um dort auf seine Ehefrau zu warten. In dieser Zeit sei plötzlich ein unbekannter Mann an das Fenster der Fahrertür herangetreten und habe den Oldenburger gefragt, ob dieser Geld wechseln könne.

Als der 84-Jährige seine Geldbörse herauszog, sei ihm eine Flüssigkeit in die Augen gesprüht worden. Der Rentner sei davon kurzzeitig benommen gewesen und habe tränende Augen bekommen. Nachdem seine Frau ins Auto gestiegen war, sei das Paar nach Hause gefahren. Dort stellte der 84-Jährige schließlich fest, dass aus seiner Geldbörse mehrere Hundert Euro fehlten.

Der Oldenburger zeigte die Tat noch am Nachmittag bei der Polizei an. Erst bei der Vernehmung des Opfers am heutigen Tag stellte sich heraus, dass die Straftat als schwerer Raub einzuordnen sein dürfte.

Zur Klärung des Tathergangs sucht die Polizei nun weitere Zeugen. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell