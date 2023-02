Polizei Münster

POL-MS: Unbekannter vergeht sich an 27-Jähriger - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Täter soll am frühen Sonntagmorgen eine 27-jährige Frau aus Münster auf einem Parkplatz am Albersloher Weg/Ecke Hafenstraße vergewaltigt haben. Der unbekannte Täter hatte die 27-Jährige auf ihrem Weg nach Hause angesprochen. Nach Angaben der Frau zog er sie auf den dortigen Parkplatz und verging sich an ihr. Der Täter soll zum Tatzeitpunkt eine Jogginghose und eventuell einen Hoodie/Kapuzenpullover getragen haben. Die Polizei sucht dringend Zeugen. Wer hat zwischen 03:00 und 05:00 h im Bereich Hafenstraße/Albersloher Weg Beobachtungen gemacht, die zur Tatklärung beitragen können? Wer kann sonst Hinweise zum Sachverhalt geben? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell