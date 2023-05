Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zwei Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall auf der Alexanderstraße +++

Oldenburg (ots)

Auf der Alexanderstraße kam es am Montagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Eine 38-jährige Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich um 14.45 Uhr in Höhe der Einmündung in die Berliner Straße. Die 38-jährige Oldenburgerin war mit ihrem VW Golf Kombi auf der Alexanderstraße in Richtung Metjendorf unterwegs. Aus derzeit noch nicht geklärten Gründen geriet sie Zeugenangaben zufolge nach links auf die Gegenfahrbahn. Der 34 Jahre alte Fahrer eines entgegenkommenden LKW versuchte zunächst, nach rechts auszuweichen, er konnte einen Zusammenstoß mit dem VW Golf jedoch nicht mehr verhindern. Die 36-Jährige wurde schwer-, der 34-Jährige leicht verletzt. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden bei der Kollision erheblich beschädigt. Für die Erstversorgung der Verletzten sowie die Bergung der beiden Fahrzeuge musste die Alexanderstraße vorübergehend voll gesperrt werden. Polizeibeamte leiteten den Verkehr über Nebenstraßen an der Unfallstelle vorbei. Die Alexanderstraße konnte gegen 17 Uhr wieder freigegeben werden.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Unfalldienst der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115. (624257)

