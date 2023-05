Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: ++Zwei Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss++ ++Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss++

++Am Samstagabend, den 13.05.2023, gegen 19:00 Uhr kam es in Bad Zwischenahn, auf dem Reihdamm zu einem Zusammenstoß zweier PKW. Ein 28-jähriger Westersteder überholte einen anderen PKW, der von einer 56-jährigen Emsländerin geführt wurde. Im Moment des Überholvorganges bog die Frau nach links in eine Seitenstraße ab, sodass beide Fahrzeuge kollidierten. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Westersteder eine Alkoholbeeinflussung von 1,5 Promille fest. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihm eine Blutprobe entnommen. Ferner wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Am selben Abend gegen 21:30 Uhr verunfallte ein 47-jähriger Oldenburger mit seinem PKW auf dem Jeddeloher Damm in Edewecht. Er kam mit seinem PKW alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und prallte gegen eine Laterne. Dabei verletzte er sich leicht am Kopf. Auch bei ihm wurde eine Alkoholbeeinflussung feststellt. Eine Blutprobe wurde ihm nach einer ärztlichen Versorgung entnommen. Der PKW wurde abgeschleppt. Beide Männer müssen sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.++

++Gegen 20:45 Uhr wurde in Edewecht auf der B401 eine 35-Jährige Edewechterin als Fahrerin eines PKW im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle durch Polizeikräfte angetroffen. Bei ihr ergab sich der Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Es folgte abermals die Entnahme einer Blutprobe. Gegen die Frau ist ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden, die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.++

