Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfall durch Falschfahrerin auf der A 293, 2 Fahrzeuge beschädigte, ohne Verletzte ++

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

Am Samstag, den 13.05.2023, gegen 09:00 Uhr, fuhr eine 65 jährige aus dem Kreis Wesermarsch mit ihrem Pkw auf der A 293 von der B 211 kommend in Richtung Autobahndreieck Oldenburg-West. In Höhe des Autobahnkreuzes Oldenburg-Nord wendete sie ihren Pkw und fuhr entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem Überholfahrstreifen. Die ersten beiden entgegenkommenden Fahrzeuge konnte noch rechtszeitig bremsen. Ein dritter Pkw kollidierte bei dem Versuch zu bremsen und auszuweichen mit dem vor ihm bremsenden Fahrzeug. Durch den Verkehrsunfall wurden zwei Fahrzeuge beschädigt, von denen eins abgeschleppt werden musste. Die Falschfahrerin blieb am Unfallort. Keiner der Beteiligten Fahrzeuginsassen wurde verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 13500 EUR. Durch die Polizei wurden Ermittlungen gegen die Falschfahrerin aufgenommen und sie bittet Zeugen sich bei der Autobahnpolizei Oldenburg unter der Telefonnummer 04402-9330 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell