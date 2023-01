Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Radfahrerin leicht verletzt

Bocholt-Mussum (ots)

Unfallort: Bocholt-Mussum, Brinkstegge;

Unfallzeit: 18.01.2023, 17.00 Uhr;

Mit einem Auto zusammengestoßen ist am Mittwoch eine Radfahrerin in Bocholt-Mussum. Ein Pkw-Fahrer war gegen 17.00 Uhr auf der Brinkstegge in Richtung Am Busskolk unterwegs. Der 67-Jährige passierte mehrere auf seiner Fahrbahnseite geparkte Wagen. Dabei touchierte der Bocholter mit seinem Anhänger die entgegenkommende 35-Jährige. Rettungskräfte versorgten die verletzte Bocholterin und brachten sie in ein Krankenhaus. (to)

