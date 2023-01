Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Pedelecfahrer stößt mit Pkw zusammen

Bocholt-Biemenhorst (ots)

Unfallort: Bocholt-Biemenhorst, Dingdener Straße;

Unfallzeit: 18.01.2023, 11.00 Uhr;

Schwere Verletzungen hat ein 86 Jahre alter Pedelecfahrer am Mittwoch in Bocholt-Biemenhorst bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine hatte den Vennweg befahren und wollte nach links in die bevorrechtigte Dingdener Straße abbiegen. Dabei kollidierte die mit dem von rechts kommenden - der einseitige Radweg ist in beide Fahrtrichtungen freigegeben. Der Schwerverletzte kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. (to)

