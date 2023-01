POL-BOR: Bocholt - Falsche "Tochter" bittet erfolgreich um Überweisung

Ahaus-Wüllen (ots) - Tatort: Ahaus-Wüllen, Stadtlohner Straße; Tatzeit: 19.01.2023, 02.20 Uhr; Bargeld erbeutet haben Unbekannte bei einem Einbruch in eine Spielhalle in Ahaus-Wüllen. Um an ihre Beute zu gelangen, brachen die Täter mehrere Spielautomaten auf. Zu dem Geschehen an der Stadtlohner Straße kam es am Donnerstag gegen 02.20 Uhr. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db) Kontakt für ...

mehr