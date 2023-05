Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Fahrradfahrerin++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, 19.05.2023, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich auf der Saterlandstraße, in Höhe Mastenweg ein Verkehrsunfall zwischen einer 18-jährigen Fahrradfahrerin und einen dunkelfarbenen VW Passat mit Leeraner Kennzeichen. Die Fahrradfahrerin wollte nach eigenen Angaben die Saterlandstraße in Richtung der Straße Lappenfeld überqueren, als sie von dem o. a. PKW, der aus Richtung der Straße Mastenweg gekommen sein soll und ebenfalls die Saterlandstraße überqueren wollte, seitlich am Fahrrad berührt wurde. Durch diese Berührung ist die Fahrradfahrerin gestürzt und hat sich leicht verletzt. Der Fahrzeugführer des VW Passat hat sich, ohne sich um die gestürzte Fahrradfahrerin zu kümmern, unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die diesen Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede zu melden (04488/833-0)

