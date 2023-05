Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230516 - 0578 Frankfurt-Seckbach: Täter-Trio am Werk - eine Person festgenommen

Frankfurt (ots)

(di) Zigarettenautomaten waren gestern Nacht (16. Mai 2023) das Ziel eines Täter-Trios in Seckbach. Eine Person wurde festgenommen. Zwei Täter sind flüchtig.

Gegen 02:50 Uhr flexten die drei Täter einen Zigarettenautomaten in der Flintschstraße auf, um an die darin befindlichen Zigaretten und das Bargeld zu gelangen. Kurz zuvor wurde ein weiterer Automat unweit des Tatortes auf die gleiche Art und Weise beschädigt, was ebenfalls auf das Konto des Trios ging. Ein Anwohner beobachtete hierbei die Täter und verständigte die Polizei.

Den eintreffenden Polizisten gelang es, einen der Täter festzunehmen. Dieser versuchte mit einem Pedelec zu entkommen, was ihm jedoch nicht gelang. Zu allem Überfluss war sein Fluchtfahrzeug noch so frisiert, dass es versicherungspflichtig war, er jedoch über keine gültige Versicherung verfügte.

Der 35-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Von den weiteren Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell