Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230516 - 0576 Frankfurt-Bornheim: 17-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Einer Polizeistreife fiel in der Nacht von Montag auf Dienstag (16. Mai 2023) im Bereich des Atzelbergplatzes ein Jugendlicher auf, den sie einer Kontrolle unterziehen wollten.

Als dieser gegen 00.45 Uhr die auf ihn zukommenden Beamten wahrnahm, warf er eine mitgeführte Tasche über ein Geländer. Bei einer anschließenden Personenkontrolle verhielt sich der Jugendliche zunächst kooperativ und händigte den Polizeibeamten seine Weste aus. Plötzlich nahm er jedoch seine Beine in die Hand und rannte weg. In der Atzelbergstraße holte die Streife ihn wieder ein und nahm in fest. In der Weste des erst 17-Jährigen fanden die Beamten auch den vermutlichen Grund für den Fluchtversuch - rund 37 Gramm Haschisch, das sie sicherstellten.

Zurück am Polizeifahrzeug mussten sie auch feststellen, dass durch einen Unbekannten zwischenzeitlich die Außenspiegel abgetreten wurden. Zudem war die über das Geländer geworfene Tasche nicht mehr auffindbar. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg.

Für den festgenommenen Jugendlichen ging es mit den Beamten auf ein Polizeirevier. Mit einem hinter dem Rücken versteckten Feuerzeug versuchte er auf der Wache seine Jacke anzuzünden, was jedoch durch einen Beamten bemerkt wurde. Durch den geschmolzenen Kunststoff der Jacke entstand ein Schaden am Fußboden. Darüber hinaus trat der 17-Jährige noch gegen einen Bilderrahmen, was zu einer Beschädigung an einer Wand führte.

Nach erkennungsdienstlicher Behandlung übergaben die Beamten den Jugendlichen an die Erziehungsberechtigten. Er muss sich wegen des illegalen Drogenbesitzes sowie der Sachbeschädigungen verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell