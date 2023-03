LPI-J: Motorradfahrerin verunglückt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Zu einer Berührung der Spiegel eines Pkw Opel und eines PKW VW kam es am Mittwoch gegen 13:45 Uhr in Stadtroda, Geraer Straße, als diese sich in einer Kurve im Gegenverkehr begegneten. Durch die Kollision wurde am PKW VW Sachschaden verursacht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641 81 1504 E-Mail: Jacqueline.Guera@polizei.thueringen.de ...

mehr